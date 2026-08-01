Repas fermier à la Bergerie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
jeudi 13 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Repas fermier à la Bergerie
ARRENS-MARSOUS 125 quartier brouca Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Avec le Wine Truck et Marjorie qui fera une démonstration du travail de la laine et des ateliers avec les enfants.
Au menu
Apéro
Charcuterie
Grillades brebis accompagnées
Fromages
Fiadone.
Pensez à amener vos couverts.
.
ARRENS-MARSOUS 125 quartier brouca Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 11 02 50 gaecvaldazun@gmail.com
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English :
Featuring the Wine Truck and Marjorie, who will give a demonstration of wool crafting and lead workshops with the children.
On the menu:
Aperitif
Cold cuts
Grilled lamb with sides
Cheeses
Fiadone.
Please remember to bring your own cutlery.
L’événement Repas fermier à la Bergerie Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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