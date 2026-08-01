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AGENDA · Arrens-Marsous

Repas fermier à la Bergerie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

jeudi 13 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
ARRENS-MARSOUS
Adresse
125 quartier brouca
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
10 10 10 Tarif enfant

Arrens-Marsous

Repas fermier à la Bergerie

ARRENS-MARSOUS 125 quartier brouca Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Avec le Wine Truck et Marjorie qui fera une démonstration du travail de la laine et des ateliers avec les enfants.
Au menu
Apéro
Charcuterie
Grillades brebis accompagnées
Fromages
Fiadone.
Pensez à amener vos couverts.
  .

ARRENS-MARSOUS 125 quartier brouca Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 11 02 50  gaecvaldazun@gmail.com

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English :

Featuring the Wine Truck and Marjorie, who will give a demonstration of wool crafting and lead workshops with the children.
On the menu:
Aperitif
Cold cuts
Grilled lamb with sides
Cheeses
Fiadone.
Please remember to bring your own cutlery.

L’événement Repas fermier à la Bergerie Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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