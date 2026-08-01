Repas fermier à la Bergerie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Informations pratiques

Arrens-Marsous

Repas fermier à la Bergerie

ARRENS-MARSOUS 125 quartier brouca Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Avec le Wine Truck et Marjorie qui fera une démonstration du travail de la laine et des ateliers avec les enfants.

Au menu

Apéro

Charcuterie

Grillades brebis accompagnées

Fromages

Fiadone.

Pensez à amener vos couverts.

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ARRENS-MARSOUS 125 quartier brouca Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 11 02 50 gaecvaldazun@gmail.com

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English :

Featuring the Wine Truck and Marjorie, who will give a demonstration of wool crafting and lead workshops with the children.

On the menu:

Aperitif

Cold cuts

Grilled lamb with sides

Cheeses

Fiadone.

Please remember to bring your own cutlery.

L’événement Repas fermier à la Bergerie Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65