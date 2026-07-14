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AGENDA · Connangles

Repas Moules/frites Connangles

dimanche 9 août 2026 · Connangles

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
43160 Connangles
Département
Haute-Loire
Tarif
20 20 20

Connangles

Repas Moules/frites

salle des fêtes Connangles Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le Comité des Fêtes propose un repas moules/frites accompagné de fromage et dessert dimanche 09 août dès 12h. 20€/personnes.
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salle des fêtes Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 77 24 

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English :

The Festival Committee is offering a mussels-and-fries meal with cheese and dessert on Sunday, August 9, starting at 12:00 p.m. 20? per person.

L’événement Repas Moules/frites Connangles a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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