Repas Moules/frites Connangles
dimanche 9 août 2026 · Connangles
Informations pratiques
Connangles
Repas Moules/frites
salle des fêtes Connangles Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Comité des Fêtes propose un repas moules/frites accompagné de fromage et dessert dimanche 09 août dès 12h. 20€/personnes.
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salle des fêtes Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 77 24
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English :
The Festival Committee is offering a mussels-and-fries meal with cheese and dessert on Sunday, August 9, starting at 12:00 p.m. 20? per person.
L’événement Repas Moules/frites Connangles a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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