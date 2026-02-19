Repas moules frites Salle des fêtes Valiergues
Repas moules frites Salle des fêtes Valiergues samedi 6 juin 2026.
Repas moules frites
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le comité des fêtes de Valiergues organise une soirée moules frites
Sur réservation .
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 88 48 98 jeromelachevre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas moules frites
L’événement Repas moules frites Valiergues a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze