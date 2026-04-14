Repas musical des anciens combattants, Espace Alès-Cazot, Alès
Repas musical des anciens combattants, Espace Alès-Cazot, Alès mercredi 22 avril 2026.
Repas musical des anciens combattants Mercredi 22 avril, 12h00 Espace Alès-Cazot Gard
Payant sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T12:00:00+02:00 – 2026-04-22T14:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T12:00:00+02:00 – 2026-04-22T14:00:00+02:00
Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 50 35 00 »}]
Organisé par la FNACA. Paella Fideua, suivi du spectacle “Monique et François qui débordent”. Spectacle Repas
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