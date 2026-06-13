Repas partagé au Terrain d’Aventures Plaine Lorrain Nantes
Repas partagé au Terrain d’Aventures Plaine Lorrain Nantes jeudi 27 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 18:30 – 20:30
Gratuit : non Tout public
Repas partagé pour clôturer la saison du Terrain d’Aventures
Plaine Lorrain Nantes 44100
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