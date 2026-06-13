Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas partagé au Terrain d’Aventures Plaine Lorrain Nantes

Repas partagé au Terrain d’Aventures Plaine Lorrain Nantes

Repas partagé au Terrain d’Aventures Plaine Lorrain Nantes jeudi 27 août 2026.

Lieu : Plaine Lorrain

Adresse : 23 rue Louis Le Nain Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 18:30 – 20:30
Gratuit : non  Tout public 

Repas partagé pour clôturer la saison du Terrain d’Aventures

Plaine Lorrain Nantes 44100


Afficher la carte du lieu Plaine Lorrain et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)