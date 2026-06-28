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Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron

dimanche 28 juin 2026 · Sévérac d'Aveyron

Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
dimanche 28 juin 2026
Fin
dimanche 28 juin 2026
Adresse
Buzeins
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
25 Tarif de base plein tarif Menu

Sévérac d’Aveyron

Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou

Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-06-28 2026-07-26

Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un repas ris d’agneau chaque dernier dimanche du mois !
Rendez-vous au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins à partir de 12h.
Repas sur réservation par téléphone au 05 65 47 64 09. 25  .

Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09 

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English :

Restaurant Lou Paouzadou offers a lamb-breast meal every last Sunday of the month!

L’événement Repas ris d’agneau au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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