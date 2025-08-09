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Repas roumain Saint-Léonard-de-Noblat

Repas roumain Saint-Léonard-de-Noblat

Repas roumain Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 29 novembre 2026.

Adresse : Salle Bastin

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 29 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Saint-Léonard-de-Noblat

Repas roumain

Salle Bastin Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 12:00:00
fin : 2026-11-29 16:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Repas roumain organisé par l’association Saint Léonard Balesti.
Un moment gastronomique unique pour découvrir des plats typiques de Roumanie, une cuisine familiale traditionnelle délicieuse.   .

Salle Bastin Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 28 15 98  mani.leclerc@orange.fr

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English : Repas roumain

L’événement Repas roumain Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin

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