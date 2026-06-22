Le Poujol-sur-Orb

REPAS SOIRÉE FESTIVE

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

SAMEDI 4 JUILLET

LE POUJOL SUR ORB

LOTO PLEIN AIR / REPAS / SOIRÉE FESTIVE

À vos inscriptions pour le repas avant le 25 juin

Infos et inscriptions Christophe Clemente 0674653072 / 0699263068

SAMEDI 4 JUILLET

LE POUJOL SUR ORB

LOTO PLEIN AIR / REPAS / SOIRÉE FESTIVE

À vos inscriptions pour le repas avant le 25 juin

Infos et inscriptions Christophe Clemente 0674653072 / 0699263068 .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 74 65 30 72

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English : REPAS SOIRÉE FESTIVE

SATURDAY, JULY 4

LE POUJOL SUR ORB

OUTDOOR BINGO / MEAL / FESTIVE EVENING ??

%C0 Please register for the meal by June 25 ?

For information and registration, contact Christophe Clemente at 0674653072 / 0699263068

L’événement REPAS SOIRÉE FESTIVE Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB