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Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes Villeneuve-de-Duras

Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes Villeneuve-de-Duras

Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes Villeneuve-de-Duras samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 47120 Villeneuve-de-Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 22 22 22 Tarif de base plein tarif

Villeneuve-de-Duras

Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

L’Auberge des 4 Pattes organise un repas solidaire musical et dansant au profit des animaux du refuge.
Réservation obligatoire   .

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 23 53  felicityworkman88@gmail.com

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English : Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes

L’Auberge des 4 Pattes is organizing a musical meal in aid of their association. Don’t hesitate to make a reservation.

L’événement Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays de Duras CDT47

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