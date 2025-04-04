Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes Villeneuve-de-Duras
Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes Villeneuve-de-Duras samedi 13 juin 2026.
Villeneuve-de-Duras
Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes
Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’Auberge des 4 Pattes organise un repas solidaire musical et dansant au profit des animaux du refuge.
Réservation obligatoire .
Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 23 53 felicityworkman88@gmail.com
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English : Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes
L’Auberge des 4 Pattes is organizing a musical meal in aid of their association. Don’t hesitate to make a reservation.
L’événement Repas solidaire musical et dansant au profit de l’Auberge des 4 Pattes Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays de Duras CDT47
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