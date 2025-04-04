Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras
Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras vendredi 19 juin 2026.
Villeneuve-de-Duras
Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets
Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Soirée vins charcuterie et fromage !
De la musique, du bon vin bio et nos planches de charcuterie-fromage.
Réservation obligatoire !
Venez profiter du cadre bucolique et cosy de la grange et de ses extérieurs en famille ou entre amis avec un bon verre de vin du Domaine.
Réservation obligatoire ! .
Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 50 20
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English : Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets
Wine, charcuterie and cheese evening!
Music, good organic wine and our charcuterie-cheese boards.
Reservations essential!
L’événement Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Duras CDT47
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