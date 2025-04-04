Villeneuve-de-Duras

Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Soirée vins charcuterie et fromage !

De la musique, du bon vin bio et nos planches de charcuterie-fromage.

Réservation obligatoire !

Venez profiter du cadre bucolique et cosy de la grange et de ses extérieurs en famille ou entre amis avec un bon verre de vin du Domaine.

Réservation obligatoire ! .

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 50 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets

Wine, charcuterie and cheese evening!

Music, good organic wine and our charcuterie-cheese boards.

Reservations essential!

L’événement Soirée vins charcuterie et fromage au Domaine des Allégrets Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Duras CDT47