Repasse ton certif Salle Jacques Emile Deschamps Saint-Junien

Repasse ton certif

Salle Jacques Emile Deschamps Rue d’Arsonval Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Venez tester vos connaissances en famille ou entre amis lors d’un après-midi ludique et convivial !

L’Association Familles Rurales de Saint-Junien vous propose un moment riche en défis et en bonne humeur dictée, quiz de culture générale et calcul mental pour stimuler vos méninges. Que vous soyez un as de l’orthographe, un passionné d’histoire ou un champion des chiffres, il y en aura pour tous les goûts !

Au programme

– Une dictée pour les amoureux des mots.

– Des questions de culture générale pour voyager à travers le savoir.

– Des calculs pour réveiller votre esprit logique.

À l’issue des épreuves, découvrez les corrigés et partagez un verre de l’amitié pour clore cette journée dans la convivialité.

Un événement pour apprendre, s’amuser et créer du lien !

Ouvert à tous, petits et grands. On compte sur vous pour relever le défi ! .

Salle Jacques Emile Deschamps Rue d’Arsonval Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 39 50 01 franlouvet@hotmail.com

