RÉPÉTITION PUBLIQUE : La vie d’un groupe sur scène | Christophe Godin, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

RÉPÉTITION PUBLIQUE : La vie d’un groupe sur scène | Christophe Godin Jeudi 4 juin, 16h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T16:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T16:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses de la création musicale en assistant à une répétition ouverte de musicien·ne·s professionnel·le·s. Pendant ce temps de travail habituellement réservé aux artistes, vous êtes invité·e à vous immerger pleinement dans le processus : installez-vous au plus près, déplacez-vous dans l’espace, changez de point d’écoute et découvrez ce que chacun·e entend et perçoit.

Au fil des essais, des ajustements et des discussions, vous pourrez intervenir et poser vos questions librement. Comment naît une idée musicale ? Comment s’organisent les équilibres sonores ? Comment les informations circulent-elles pendant les morceaux, et comment se prépare une répétition en amont ?

Une expérience immersive et interactive, pour vivre l’envers du décor.

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/

Christophe Godin vous propose de participer à la répétition publique de son projet solo.

Christophe Godin