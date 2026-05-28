Répétitions ouvertes de Flor Carioca Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes
Répétitions ouvertes de Flor Carioca Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes mercredi 3 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 18:30 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Venez assister gratuitement à une répétition et découvrir les coulisses d’une école de samba ! Vouez pourrez échanger avec les percussionnistes et danseuses/danseurs, assister à la répétition et découvrir la culture du samba carioca Boisson et petite restauration possible. Si vous avez des protections auditives, amenez-les ; sinon, nous fournirons des protections jetables
Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes 44200
https://www.flor-carioca.fr/
Afficher la carte du lieu Salle des Variétés – ASC Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Chtiiing ! : Régénération – Journées nantaises de la créativité, Halles 1 & 2, Nantes 28 mai 2026
- Des ateliers de prévention routière pour les seniors, Mairie de quartier Nantes – Barberie, Nantes 28 mai 2026
- Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! », Mairie de quartier Nantes – Barberie, Nantes 28 mai 2026
- Les rendez-vous de la Libre Usine – La Douche du Lézard, Libre Usine (La), Nantes 28 mai 2026
- J’étais parti-e, pardon (dans un autre univers) – Collectif Mind the Gap – Saison Lieu Unique, Le Lieu Unique Nantes, Nantes 28 mai 2026