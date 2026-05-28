Répétitions ouvertes de Flor Carioca Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 18:30 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Venez assister gratuitement à une répétition et découvrir les coulisses d’une école de samba ! Vouez pourrez échanger avec les percussionnistes et danseuses/danseurs, assister à la répétition et découvrir la culture du samba carioca Boisson et petite restauration possible. Si vous avez des protections auditives, amenez-les ; sinon, nous fournirons des protections jetables

Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes 44200

https://www.flor-carioca.fr/



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