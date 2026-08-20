Représentation théâtrale « Le Cartel de Guillot ou le combat ridicule », Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie, Elne

Informations pratiques

Représentation théâtrale « Le Cartel de Guillot ou le combat ridicule » Samedi 19 septembre, 18h30 Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Plongez dans une histoire rocambolesque du 17ème siècle, où tous les coups sont permis, et où l’honneur et la fanfaronade sont de mèche ! Sous les grands discours d’honneur et les menaces de duel, Le Cartel de Guillot cache surtout une joyeuse peur de se battre. Dans cette comédie vive et malicieuse de 1660, les fanfarons tremblent, les amoureux s’emballent et le ridicule n’épargne personne. Un petit bijou de théâtre drôle, fin et délicieusement piquant.

Compagnie – Les Fourberies du Canigou – Parvis de l’Eglise – Elne

Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie Place de l’Eglise, 66200 Elne, France Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468227090 https://ville-elne.fr/fr/rb/1227748/cloitre-et-cathedrale La cathédrale romane du XIe siècle est visible depuis la mer ou l’intérieur des terres. La construction de son fascinant cloître de marbre gris veiné de bleu débute au cœur de la période d’épanouissement de l’art roman, pour se poursuivre tout au long de la période gothique. Ses chapiteaux évoluent du roman des ateliers roussillonnais du XIIe siècle, au gothique, dans une floraison luxuriante de thèmes originaux (végétaux, animaux et religieux).

Ce lieu patrimonial majeur, classé Monument Historique en 1840 pour le cloître et 1875 pour la cathédrale, fut le siège de l’évêché du VIe siècle jusqu’en 1602. Récemment, les vestiges de la cathédrale primitive datée du VIe siècle ont été mis au jour à proximité.

Plongez dans une histoire rocambolesque du 17ème siècle, où tous les coups sont permis, et où l’honneur et la fanfaronade sont de mèche ! Sous les grands discours d’honneur et les menaces de duel, Le…