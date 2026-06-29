Représentation Théâtrale Rires et compagnie Salle du Broustic Andernos-les-Bains
Représentation Théâtrale Rires et compagnie Salle du Broustic Andernos-les-Bains samedi 17 octobre 2026.
Andernos-les-Bains
Représentation Théâtrale Rires et compagnie
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
La troupe de Théâtre Andernosienne Rires et Compagnie donnera une représentation de la pièce de théâtre Fais pas ta Cocotte de Jacky Goupil et SteF Russeil.
Cette pièce est un clin d’oeil au vaudeville avec amants et maitresses qui se croisent, catastrophes qui s’enchainent, personnages atypiques et mensonges multiples.
Les 10 acteurs de la troupe vous entraineront dans cette comédie moderne, déjantée, loufoque, avec des vrais morceaux de Feydeau , écrite pour faire rire le public. .
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 59 93 04 planche.martine@gmail.com
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English : Représentation Théâtrale Rires et compagnie
L’événement Représentation Théâtrale Rires et compagnie Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Andernos-les-Bains
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