« Requiem de Fauré », EGLISE SAINTE-MARGUERITE LE VESINET, Le Vésinet

Informations pratiques

« Requiem de Fauré » Dimanche 15 novembre, 16h00 EGLISE SAINTE-MARGUERITE LE VESINET Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T16:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T16:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:30:00+01:00

Composé entre 1887 et 1890, puis révisé jusqu’en 1900, le Requiem est une œuvre pour chœur, solistes et orchestre. Contrairement à de nombreux requiems qui mettent l’accent sur le jugement dernier et la peur de la mort, celui de Fauré se distingue par son atmosphère de sérénité, de douceur et d’espérance. Fauré décrivait son requiem comme une vision apaisée de la mort, qu’il considérait comme « une délivrance heureuse ». Aujourd’hui, le Requiem de Fauré est l’une des œuvres sacrées les plus appréciées du répertoire choral, admirée pour son humanité, son élégance et sa profonde émotion. Créé il y a 20 ans, Chœur sur Seine est un chœur symphonique qui rassemble une centaine de choristes passionnés interprétant les chefs-d’œuvre du grand répertoire d’oratorio. Il est dirigé par Philippe Barbey-Lallia. Pianiste et chef franco-finlandais, 1er prix à l’unanimité du Conservatoire National de Paris en piano et musique de chambre.

EGLISE SAINTE-MARGUERITE LE VESINET Place de l’Eglise, 78110 LE VESINET Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

« Requiem de Fauré »