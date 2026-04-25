Réserver en ligne pour partir en vacances Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 21 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Aide informatique

À l’approche des grandes vacances, comment réserver un trajet en toute sécurité ? Ce temps d’échange permet de découvrir les différentes plateformes de réservation de voyage et les actuces pour réserver en ligne de façon simple et sûre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



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