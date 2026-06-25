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Résidence Laissez moi passer Saint-Silvain-sous-Toulx

Résidence Laissez moi passer Saint-Silvain-sous-Toulx

Résidence Laissez moi passer Saint-Silvain-sous-Toulx lundi 6 juillet 2026.

Adresse
37, La Roussille
Ville
23140 Saint-Silvain-sous-Toulx
Département
Creuse
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif

Saint-Silvain-sous-Toulx

Résidence Laissez moi passer

37, La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-27 2026-08-03

Résidence Laissez moi passer Chiquinha Gonzaga avec Christine Schaller, Jean-Louis Julien et Rosi Andrade.   .

37, La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 56 38  femmesenscene@gmail.com

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English : Résidence Laissez moi passer

L’événement Résidence Laissez moi passer Saint-Silvain-sous-Toulx a été mis à jour le 2026-06-25 par Creuse Confluence Tourisme

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