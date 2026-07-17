RÉSILIENCE, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

RÉSILIENCE Samedi 26 septembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

TARIF UNIQUE: 5€

GRATUIT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET LEURS ACCOMPAGNANTS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00

Le lien c’est sûrement le mot le plus fort dans RésiLIENce. Car c’est le fil conducteur à haute intensité qui unit les artistes professionnel·les et les artistes porteur•euses de handicap dans ce spectacle tourné vers la lumière. Ce lien qui donne la force et le courage de lutter, de résister, de se relever. L’expressivité du mouvement, les compositions aux influences rock progressives traduisent ici ce que les mots ne pourraient exprimer. Entre rythmes complexes et pulsations plus apaisées, elle accompagne le cheminement qui mène de l’épreuve à la libération. On y décèle aussi les interactions gracieuses et les regards complices, la générosité et l’implication de chacun dans le processus artistique. Autant d’expressions et d’émotions qui prouvent, si nécessaire, à quel point l’art est un langage commun, vecteur d’émancipation.

Organisé par le collectif Aléas, en partenariat avec l’association Tout Cérebrolésé assistance, avec le soutien du Département de la Gironde, de la Drac, de l’Ars nouvelle Aquitaine, de L’Ag2R la Mondiale

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/resilience-26092026-1830 »}]

En sept tableaux, artistes professionnels et en situation de handicap explorent les étapes qui mènent à la reconstruction après une épreuve. La musique et la danse en sont les langages sensibles e …