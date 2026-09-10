résistances – tout finit par passer, Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse

Informations pratiques

résistances – tout finit par passer 2 octobre – 1 novembre Monument à la gloire de la Résistance Haute-Garonne

Entrée libre | Visites commentées gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

Une intervention artistique au cœur du mémorial

Du 3 octobre au 1er novembre 2026, le Monument à la Gloire de la Résistance accueille plusieurs installations in situ de l’artiste YllH<++.

Dans la perspective des allées Frédéric Mistral, une installation monumentale domine et accompagne le visiteur vers l’entrée du monument.

Entre ombre et lumière, un parcours intrusif, souterrain nous embarque dans une immersion sensorielle.

Pensée comme un hommage aux différentes formes de résistance, cette intervention fait dialoguer la mémoire du lieu avec les préoccupations de l’artiste : le visible et l’invisible, l’apparition et la disparition, les déplacements et les peuples en mouvement.

En savoir plus

Monument à la gloire de la Résistance allées Frédéric Mistral 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.monuments.toulouse.fr/content# »}] [{« link »: « https://monuments.toulouse.fr/resistances-tout-finit-par-passer-installations/#vin-d-honneur-performatif »}]

Une intervention invasive et immersive, entre mémoire, résistance et création contemporaine.

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