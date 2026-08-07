Résonances démocratiques Théâtre du Cloître Bellac

Informations pratiques

Bellac

Résonances démocratiques

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 16:00:00

fin : 2027-01-30 19:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2027-01-30 2027-02-27 2027-03-27

Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe, tous deux universitaires, tous deux chercheur·se·s, tous deux désormais habitué·e·s de notre territoire, lancent une expérimentation très simple ancré sur le territoire de Bellac et ses alentours, il invite chacun et chacune à questionner les pratiques démocratiques et à imaginer de nouvelles formes de participation, en croisant savoirs universitaires, expériences de terrain et créations artistiques.

Une fois par mois, deux principes délibérer et décider, ensemble. L’objectif ? Faire relation avec les avancées de la résonance dans les saisons et projets de La Ferme de Villefavard, du Théâtre du Cloître et de La Mégisserie, et définir, collectivement, des moyens pour fabriquer encore plus de démocratie.

Tout au long de la saison, plusieurs rendez-vous rencontres, débats, ateliers et propositions artistiques. .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Résonances démocratiques

L’événement Résonances démocratiques Bellac a été mis à jour le 2026-08-07 par Terres de Limousin