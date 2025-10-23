Résonances Sieste tropicale Médiathèque Aragon Le Mans
Résonances Sieste tropicale Médiathèque Aragon Le Mans samedi 13 juin 2026.
Résonances Sieste tropicale
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Sieste musicale
Installez-vous confortablement et laissez les mots et la musique résonner en vous. Une sieste musicale entre écho intérieur et partage de vibrations.
16h Aragon (Auditorium)
À partir de 10 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Musical siesta
German :
Musikalisches Nickerchen
Italiano :
Siesta musicale
Espanol :
Siesta musical
L’événement Résonances Sieste tropicale Le Mans a été mis à jour le 2025-10-23 par CDT72