« RESSAC » D’ANTONE ARRIO Samedi 13 juin, 20h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Vendredi 12 juin à 20h30

Samedi 13 juin à 20h30

Mardi 16 juin à 11h

Durée : 30 minutes

« Une légende chaibien c’est pas une science exacte »

Les héros, ce sont ces personnes devenues grandes. Celles qu’on aimerait être quand on sera grand.e.s nous aussi. Des modèles de vertu, ceux qui n’ont pas lâché.

C’est l’histoire de celui qui aurait aimé rester petit.

C’est l’histoire aussi d’un but. Ou d’une impasse. En tout cas d’un truc.

Plus grand que soi, trop grand.

C’est l’histoire de ces lieux, des limbes et des âmes qui y errent.

De ceux qui semblent s’être arrêtés là mais qui gardent au fond de l’œil une lueur vive.

Ont-ils vraiment abandonné leurs rêves de grandeur ?

Distribution :

Écrit et joué par : Antone Arrio

Regard extérieur : Gaston Blangy

Regard extérieur texte : Sarah Hassenforder

Scénographie : Nuria Yeznikian

Affiche : Romane Even Ferracci

Accompagné par : Katharina Stalder

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Projet personnel d’Antone Arrio, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse

Copyright : Romane Even Ferracci