Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes vendredi 29 mai 2026.
Ressources numériques en bibliothèques Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Vendredi 29 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Aide informatique
Découverte de l’offre numérique disponile gratuitement en ligne : lire, regarder, écouter, apprendre, s’informer, jouer…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T16:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91
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