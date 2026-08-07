REST/E THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse
vendredi 22 janvier 2027 · THÉÂTRE DES MAZADES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
REST/E
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22 21:15:00
Date(s) :
2027-01-22
Faire revivre les morts grâce à l’intelligence artificielle, telle est l’ambition d’Osiris, une entreprise qui reconstitue les proches disparus en réalité virtuelle.
Il n’en faut pas plus à cette mère pour s’offrir les services de cette start-up. Elle espère revoir sa fille malgré sa disparition violente et inexpliquée. Mais cette initiative n’est pas du goût des autres membres de la famille qui essaient, eux aussi, de vivre le deuil comme ils le peuvent. 3 .
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Bringing the dead back to life through artificial intelligence—that is the goal of Osiris, a company that recreates deceased loved ones in virtual reality.
L’événement REST/E Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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