21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-03-19 12:00:00
fin : 2026-03-26 13:00:00

2026-03-19 2026-03-26

L’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace vous ouvre les portes de son restaurant éphémère. 

 

Au menu  

– Petit fritot de poulet et sa sauce verte

– Quenelle de poisson sauce façon Nantua, risotto et condiment endive

– Crème brûlée maison 

 

Places limitées. Sur réservation.

Paiement en espèces ou carte bancaire.   .

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27  dre@adapeipapillonsblancs.alsace

