Restaurant éphémère Le Felsbourg Fin mars Mutzig jeudi 19 mars 2026.
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin
Début : Jeudi 2026-03-19 12:00:00
fin : 2026-03-26 13:00:00
2026-03-19 2026-03-26
L’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace vous ouvre les portes de son restaurant éphémère.
Au menu
– Petit fritot de poulet et sa sauce verte
– Quenelle de poisson sauce façon Nantua, risotto et condiment endive
– Crème brûlée maison
Places limitées. Sur réservation.
Paiement en espèces ou carte bancaire. .
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace
