RESTE SAUVAGE THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

RESTE SAUVAGE

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 12 EUR

3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26 21:00:00

Date(s) :

2027-03-26

En clôture de VUES DE MARS

Entre onirisme et réalité, deux êtres confrontés à l’immensité de la nature environnante, plonge dans les profondeurs de leur paysage intérieur. Alors même que se déploient sous nos yeux leurs corps dansants, exposant tour à tour fragments de vérité, filiation à la terre, prix de leur liberté, RESTER SAUVAGE révèle la beauté brute des étendues et la sauvagerie de notre intimité. 3 .

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Closing of VUES DE MARS

L’événement RESTE SAUVAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE