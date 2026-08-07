RESTE SAUVAGE THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse
vendredi 26 mars 2027 · THÉÂTRE DES MAZADES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
RESTE SAUVAGE
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:00:00
fin : 2027-03-26 21:00:00
Date(s) :
2027-03-26
En clôture de VUES DE MARS
Entre onirisme et réalité, deux êtres confrontés à l’immensité de la nature environnante, plonge dans les profondeurs de leur paysage intérieur. Alors même que se déploient sous nos yeux leurs corps dansants, exposant tour à tour fragments de vérité, filiation à la terre, prix de leur liberté, RESTER SAUVAGE révèle la beauté brute des étendues et la sauvagerie de notre intimité. 3 .
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Closing of VUES DE MARS
L’événement RESTE SAUVAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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