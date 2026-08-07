UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

RESTE SAUVAGE THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

vendredi 26 mars 2027 · THÉÂTRE DES MAZADES · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
THÉÂTRE DES MAZADES
Adresse
10 Avenue des Mazades
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
3 3 12 3

Toulouse

RESTE SAUVAGE

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:00:00
fin : 2027-03-26 21:00:00

Date(s) :
2027-03-26

En clôture de VUES DE MARS
Entre onirisme et réalité, deux êtres confrontés à l’immensité de la nature environnante, plonge dans les profondeurs de leur paysage intérieur. Alors même que se déploient sous nos yeux leurs corps dansants, exposant tour à tour fragments de vérité, filiation à la terre, prix de leur liberté, RESTER SAUVAGE révèle la beauté brute des étendues et la sauvagerie de notre intimité. 3  .

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Closing of VUES DE MARS

L’événement RESTE SAUVAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)