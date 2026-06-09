Restitution atelier Prise de vue & couleurs végétales LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Restitution atelier Prise de vue & couleurs végétales

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Découvrez une exposition sensible et collective née du partage entre les enfants du JCLUB et les résidents de l’EHPAD.

La restitution de l’atelier photo Prise de vue & couleurs végétales , mené en partenariat entre le JCLUB et l’EHPAD, viendra clôturer une semaine de création, de rencontres et de transmission intergénérationnelle encadré par l’artiste Guillaume Noury.

Durant quatre jours, du mardi 21 au vendredi 24 juillet, les enfants âgés de 8 à 12 ans, accompagnés des résidents de l’EHPAD, auront exploré ensemble différentes étapes de la création photographique prises de vue, tirages, expérimentations autour des couleurs végétales et préparation d’une exposition collective. Organisés en binômes, les participants auront partagé leurs regards, leurs souvenirs et leur créativité à travers un travail sensible et collaboratif.

Le vernissage sera l’occasion de découvrir les photographies réalisées tout au long de l’atelier, ainsi que les créations issues des expérimentations artistiques autour des pigments naturels. Ce moment conviviale mettra à l’honneur les échanges entre générations et valorisera le travail mené ensemble dans une ambiance chaleureuse et artistique.

> Tout public.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

Discover a sensitive, collective exhibition created by JCLUB children and EHPAD residents.

The photo workshop Prise de vue & couleurs végétales , conducted in partnership between JCLUB and the EHPAD, will bring to a close a week of creation, encounters and intergenerational transmission, supervised by artist Guillaume Noury.

Over four days, from Tuesday July 21 to Friday July 24, children aged 8 to 12, accompanied by residents of the EHPAD, explored the various stages of photographic creation: shooting, printing, experimenting with plant colors and preparing a collective exhibition. Organized in pairs, participants shared their views, memories and creativity through sensitive, collaborative work.

The vernissage will be an opportunity to discover the photographs taken throughout the workshop, as well as the creations resulting from artistic experimentation with natural pigments. This convivial event will showcase exchanges between generations and highlight the work carried out together in a warm, artistic atmosphere.

L’événement Restitution atelier Prise de vue & couleurs végétales Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65