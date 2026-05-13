Restitution des projets « La classe, l’œuvre ! », Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski, Boulogne-Billancourt

Restitution des projets « La classe, l’œuvre ! » Samedi 23 mai, 18h00 Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Voyage à travers les œuvres et les continents

Les élèves présenteront quatre continents à travers une sélection d’œuvres. Ils interpréteront également un chant inspiré du roman Tour du monde en 80 jours et présenteront leur création collective : une série de dessins réalisée en classe représentant l’ensemble des continents qui sera installée dans la nef de Landowski.

Musée des années trente, médiathèque et cinéma Paul Landowski 28 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0155184620 https://www.boulognebillancourt.com https://twitter.com/Ville_BoulogneB;https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt Sculptures monumentales dans le hall d’entrée. Peintures de l’école de Paris. Thématiques des années 1930 (vie parisienne, paysages, voyages, décorations, mais aussi entrée en guerre). Documents relatifs aux « Dimanches de Boulogne » (autour de Juan Gris, Khanweiler, Max Jacob, Picasso, …). Art colonial. Ameublement et décoration. Plans. Maquettes. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat Bus : 126, 175 hôtel de ville

Restitution des projets « La classe, l’œuvre ! » : chant et dessins

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