Restitution: Museums and Colonial Legacies, MEG, Genève

Restitution: Museums and Colonial Legacies Dimanche 8 mars, 16h00 MEG

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Dans les musées suisses, l’artiste sri-lankaise Deneth Piumakshi Veda Arachchige découvre des restes humains et des artefacts issus de la communauté indigène Wanniyala-Aetto. Dans un contexte de violence coloniale, ces objets ont été volés au début du XXe siècle par des naturalistes suisses. Le film questionne l’origine des collections muséales, la légitimité de leur conservation, la transmission du patrimoine culturel et les possibilités de réparation.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200

This event examines the origins of Sri Lankan collections held in Europe and the ongoing debates surrounding their restitution. A conversation built around the film Elephants & Squirrels. Restitution Colonialisme

