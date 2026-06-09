Restitution Work Shop Guillaume Noury LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Restitution Work Shop Guillaume Noury

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez une restitution née du work shop encadré par l’artiste Guillaume Noury.

À l’issue d’une semaine de workshop encadrée par l’artiste photographe Guillaume Noury, une restitution publique des travaux réalisés aura lieu dans un moment convivial.

Ce temps de présentation sera l’occasion de découvrir les recherches, expérimentations et créations développées par les participant·es tout au long de cette semaine de travail et d’échanges autour de la photographie contemporaine.

> Tout public.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

Discover the results of a work shop supervised by artist Guillaume Noury.

At the end of a week-long workshop supervised by artist photographer Guillaume Noury, a public presentation of the work carried out will take place in a convivial atmosphere.

This presentation will be an opportunity to discover the research, experimentation and creations developed by the participants throughout the week?s work and exchanges around contemporary photography.

L’événement Restitution Work Shop Guillaume Noury Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65