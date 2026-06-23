Restons Sérieux: Klon + Horla + Gabriel Kröger + Difference + Manger Les Oiseaux SUPERSONIC Paris jeudi 9 juillet 2026.

Restons Sérieux, le festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant aura lieu cette année les 7,8,9 juillet.

JOUR 3

Klon

(Pop de coloc & électro des familles – Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=ghIS3lefYx4

Une maison, quatre potes : Klon né et construit son propre monde à base de rock, de rap et d’electro.

Horla

(Rap froid et pop chaude – Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=u6PJDsGK_gM

Horla télescope chanson, rap et machines new wave dans un tourbillon synthétique où la pop d’origine laisse place à une tension froide.

Gabriel Kröger

(Folk-punk cagoulé – Mennecy)

https://www.youtube.com/watch?v=JrwUrNMqNKs

Avec sa folk-punk, sa cagoule visée et ses textes qui grincent : Gabriel Kröger, c’est l’anti-héros brut et sans filtre.

Difference

(Post-punk distingué – Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=PocOw6VIFLA

Entre ombre et lumière, Différence rallume la new wave française par des textes pensés comme des slogans.

Manger Les Oiseaux

(Pop psyché d’altitude – Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=vZPYKIVpa_A

Entre krautrock, poésie et saturation, Manger Les Oiseaux te plonge dans un rêve un peu étrange… et t’as pas forcément envie d’en sortir.

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes à 19h

Supersonic Club: 9 rue Biscornet 75012 Paris

Supersonic Records : 9 bis rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

Entrée gratuite

Coup de projecteur sur ces groupes français, qui ont la particularité de tous chanter en français et qui nous offrirons des performances déjantées sur les scènes du Supersonic (Club et Records).

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://link.dice.fm/Ua7b6f472100 https://fb.me/e/5O3Crjd4z https://fb.me/e/5O3Crjd4z



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