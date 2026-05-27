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Résurgence : Festival des arts vivants à à Lodève

Résurgence : Festival des arts vivants à à Lodève jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Lodève

Adresse : 1 place du capitaine Morand

Ville : 34700 Lodève

Département : 34 Hérault

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Heure de fin : 00:30

Tarif : entre 0 et 10 €

Pendant plusieurs jours, le Festival Résurgence transforme Lodève en scène à ciel ouvert avec des spectacles de théâtre, cirque, danse, musique et arts vivants. Entre créations contemporaines, performances dans l’espace public et moments festifs, le festival invite habitants et visiteurs à vivre une expérience artistique immersive au cœur du Lodévois.

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