Informations pratiques

Autoire

Résurgence X ateliers création papier dans le cadre de l’exposition Rémanence

7, Impasse de Laroque Delprat Autoire Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 15:30:00

Date(s) :

2026-11-21

L’artiste Stéphanie Poincloux vous propose deux ateliers totalement immersifs

L’artiste Stéphanie Poincloux vous propose deux ateliers totalement immersifs. Les adultes s’initieront à la fabrication de papier recyclé. Après une phase de tri et la préparation des bains, ils exploreront l’usage de pigments naturels pour teinter leur production en noir.

Les enfants apprendront à transformer des emballages de tri en pâte à papier pour créer des modelages uniques.

A travers ces deux approches, les participants découvriront comment métamorphoser un déchet anodin en une matière nouvelle et singulière tout en étant sensibilisés au cycle de vie des objets

Tout public, à partir de 5 ans

Sur réservation

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7, Impasse de Laroque Delprat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47

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English :

Artist Stéphanie Poincloux offers two fully immersive workshops

L’événement Résurgence X ateliers création papier dans le cadre de l’exposition Rémanence Autoire a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne