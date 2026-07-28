Résurgence X ateliers création papier dans le cadre de l’exposition Rémanence Autoire
samedi 21 novembre 2026 · Autoire
Informations pratiques
Autoire
Résurgence X ateliers création papier dans le cadre de l’exposition Rémanence
7, Impasse de Laroque Delprat Autoire Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 15:30:00
Date(s) :
2026-11-21
L’artiste Stéphanie Poincloux vous propose deux ateliers totalement immersifs
L’artiste Stéphanie Poincloux vous propose deux ateliers totalement immersifs. Les adultes s’initieront à la fabrication de papier recyclé. Après une phase de tri et la préparation des bains, ils exploreront l’usage de pigments naturels pour teinter leur production en noir.
Les enfants apprendront à transformer des emballages de tri en pâte à papier pour créer des modelages uniques.
A travers ces deux approches, les participants découvriront comment métamorphoser un déchet anodin en une matière nouvelle et singulière tout en étant sensibilisés au cycle de vie des objets
Tout public, à partir de 5 ans
Sur réservation
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7, Impasse de Laroque Delprat Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47
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English :
Artist Stéphanie Poincloux offers two fully immersive workshops
L’événement Résurgence X ateliers création papier dans le cadre de l’exposition Rémanence Autoire a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne
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