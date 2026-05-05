Retour des Indes : un temps fort entre littérature et mémoire, Cosmopolis, Nantes

Retour des Indes : un temps fort entre littérature et mémoire Jeudi 21 mai, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Un temps fort culturel et mémoriel autour de l’ouvrage Retours des Indes – Portrait fantôme d’un négrier de Jean-Paul Barbe et coédité par La Fabrique du Livre et Hémisphères éditions, mêlant littérature, histoire et musique.

Comment raconter l’indicible ? Jean-Paul Barbe a imaginé, sous la forme d’un docu-fiction, toutes les étapes du voyage d’un bateau négrier au départ de Nantes au 18 e siècle.

Cette soirée exceptionnelle alternera entre interview de l’auteur par une journaliste de Pop’ Média et lecture musicale interprétée par Henri Mariel, accompagné à la kora par François Fampou.

Ce temps fort offrira au public un moment sensible et documenté pour revisiter la mémoire de la traite atlantique, interroger ses silences et ouvrir un espace de réflexion collective.

Conférence proposée par Pop’Media, La Fabrique du Livre, Le Théâtre de l’Entr’Acte et Les Anneaux de la Mémoire

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Temps fort culturel et mémoriel proposé dans le cadre de la programmation « 10 mai – Mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions » 10mai