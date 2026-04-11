Retournez au temps du Moyen Âge lors d’une balade contée, Ville de Sélestat, Sélestat

Informations pratiques

Retournez au temps du Moyen Âge lors d’une balade contée Samedi 19 septembre, 11h30, 16h30 Ville de Sélestat European Collectivity of Alsace

Gratuit. Départ place du Docteur Maurice Kubler. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Retournez au Moyen Âge lors d’une balade contée et costumée en partant à la rencontre de Barbara, femme d’artisan, vivant à Sélestat au cours de cette période historique. Barbara vous racontera sa ville, ses habitants et son quotidien.

Un voyage dans le temps, de l’arsenal Sainte-Barbe aux rives de l’Ill, en passant par la Tour Neuve et le quartier des Tanneurs.

Ville de Sélestat Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 58 07 20 Sélestat est mentionnée pour la première fois en 727, mais la ville pourrait avoir des origines plus anciennes, celtiques ou romaines. La région a probablement connu des migrations humaines au Paléolithique supérieur, et des fouilles archéologiques ont révélé des occupations humaines à Sélestat au Mésolithique, au Néolithique et durant l’Âge du bronze. Les artefacts retrouvés incluent des pierres taillées et polies, des meules et des céramiques. Le site de Sélestat a ensuite été occupé pendant la période de La Tène, puis à l’époque romaine. Des fouilles menées autour de la chapelle Saint-Quirin, dans la vieille ville, ont permis de découvrir des pieux datés de 87 à 191 ap. J.-C. Plantés verticalement dans le sol, ils servaient à stabiliser le terrain, proche de l’Ill. Leur nombre suggère une implantation relativement importante, dépassant une simple initiative individuelle. Des monnaies romaines ont également été trouvées dans le secteur. Sélestat était alors sans doute déjà un site portuaire sur l’Ill, exportant les vins d’Alsace.

Retournez au Moyen Âge lors d’une balade contée et costumée en partant à la rencontre de Barbara, femme d’artisan, vivant à Sélestat au cours de cette période historique. Barbara vous racontera sa et…

© Ville de Sélestat