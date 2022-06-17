Retraite aux Lampions Fort-Mahon-Plage
Retraite aux Lampions Fort-Mahon-Plage lundi 13 juillet 2026.
Retraite aux Lampions
Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Défilé de lampions illuminés au départ de la mairie de Fort-Mahon-Plage à 21h30 !
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
English :
Lantern-lit parade from Fort-Mahon-Plage town hall at 9:30 p.m.!
L’événement Retraite aux Lampions Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-06-17 par OT DE FORT MAHON