Retraite aux Lampions

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Défilé de lampions illuminés au départ de la mairie de Fort-Mahon-Plage à 21h30 !

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Lantern-lit parade from Fort-Mahon-Plage town hall at 9:30 p.m.!

L’événement Retraite aux Lampions Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-06-17 par OT DE FORT MAHON