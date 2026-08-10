Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Retraite d’automne Yoga & Méditation

La Roche du Theil Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-25 15:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Cet automne, accordez-vous quatre jours pour ralentir, vous recentrer et approfondir votre pratique de la méditation, dans un environnement naturel propice au calme et à l’intériorité.

Cette retraite, semi-silencieuse, propose de s’extraire quelques jours du rythme habituel pour retrouver une qualité de présence plus stable et plus consciente. La continuité de la pratique permet, jour après jour, de relâcher les tensions, d’apaiser progressivement l’agitation mentale et d’affiner l’écoute de ce qui se vit en soi.

Les journées alternent méditation assise, marche méditative, pratiques corporelles en mouvement, temps de silence et enseignements.

Une parenthèse automnale pour prendre le temps de pratiquer, d’écouter, de ralentir et de se reconnecter à l’essentiel. .

La Roche du Theil Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement Retraite d’automne Yoga & Méditation Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-08-10 par OT PAYS DE REDON