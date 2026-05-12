Merville

RETRANSMISSION DES DEMI-FINALES DU TOP 14

Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Le Comité des Fêtes de Merville vous propose d’assister aux demi-finales du Top 14.

Un écran géant sera installé pour la retransmission de ces demi-finales.

Durant toute la soirée, vous pourrez venir vous restaurer et vous désaltérer auprès des bénévoles du Comité des Fêtes, qui seront heureux de vous accueillir.

Venez nombreux, c’est aussi l’occasion de célébrer le début de l’été ! .

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Merville invites you to attend the Top 14 semi-finals.

L’événement RETRANSMISSION DES DEMI-FINALES DU TOP 14 Merville a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE