Retransmission du match sur grand écran Casteljaloux
Retransmission du match sur grand écran Casteljaloux samedi 14 mars 2026.
Retransmission du match sur grand écran
Stade de Lirac Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
France Angleterre
Soirée poulet grillé
Menu enfant cuisse entre cuisse, pommes de terre et glace
Menu adulte 1/4 de poulet, pommes de terre et tarte aux pommes
Buvette et repas sous chapiteau chauffé
Réservation avant le 8 mars .
Stade de Lirac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 45 12 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Retransmission du match sur grand écran
L’événement Retransmission du match sur grand écran Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne