Retransmission du match sur grand écran Casteljaloux

Retransmission du match sur grand écran

Stade de Lirac Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

France Angleterre

Soirée poulet grillé

Menu enfant cuisse entre cuisse, pommes de terre et glace

Menu adulte 1/4 de poulet, pommes de terre et tarte aux pommes

Buvette et repas sous chapiteau chauffé

Réservation avant le 8 mars .

Stade de Lirac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 45 12 61

