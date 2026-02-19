Retransmission du match sur grand écran Casteljaloux

Retransmission du match sur grand écran Casteljaloux samedi 14 mars 2026.

Stade de Lirac Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

2026-03-14

France Angleterre
Soirée poulet grillé
Menu enfant cuisse entre cuisse, pommes de terre et glace
Menu adulte 1/4 de poulet, pommes de terre et tarte aux pommes
Buvette et repas sous chapiteau chauffé
Réservation avant le 8 mars   .

Stade de Lirac Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 45 12 61 

