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Retro Gaming à la Médiathèque Rue de la République Marmande

samedi 1 août 2026 · Rue de la République · Marmande

Retro Gaming à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue de la République
Adresse
Médiathèque Albert Camus
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Retro Gaming à la Médiathèque

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 16:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Retro Gaming à la Médiathèque
Nostalgie des anciens jeux vidéo ? Envie de revivre les sensations des premières consoles et de partager ces moments avec d’autres passionnés ? La médiathèque de la ville de Marmande lance des sessions de retro-gaming, une nouvelle animation qui invite à (re)découvrir les jeux vidéo qui ont marqué les années passées.
Au programme vieilles consoles, émulateurs et de nombreux jeux culte pour replonger dans l’univers des jeux vidéo qui ont fait vibrer toute une génération.
– Inscription obligatoire.
– Gratuit   .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 

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English : Retro Gaming à la Médiathèque

Retro Gaming at the Médiathèque

L’événement Retro Gaming à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne

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