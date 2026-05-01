Saint-Priest-sous-Aixe

RétroMobile 19ème édition

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Rétromobile organisé par l’association Vivre à Saint Priest et le SPAC (Saint Priest Autos Collections), attire chaque année de nombreux passionnés d’automobiles. Soyez donc les bienvenus pour la 19ème édition qui consacrera cette année une édition spéciale au camping vintage !

Les visiteurs pourront profiter d’un salon des collectionneurs, d’un rallye découverte, d’un rassemblement et de balades en véhicules d’époque, d’un vide-greniers et d’une démonstration de désincarcération des pompiers du SDIS 87. Toutes ces animations sont à découvrir place de la nouvelle et de l’ancienne mairie.

Espace petite restauration et buvette à disposition. .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 20 39 contact@vivreasaintpriest.fr

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English : RétroMobile 19ème édition

L’événement RétroMobile 19ème édition Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Vienne