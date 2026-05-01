RétroMobile 19ème édition Saint-Priest-sous-Aixe
RétroMobile 19ème édition Saint-Priest-sous-Aixe dimanche 31 mai 2026.
Saint-Priest-sous-Aixe
RétroMobile 19ème édition
Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Le Rétromobile organisé par l’association Vivre à Saint Priest et le SPAC (Saint Priest Autos Collections), attire chaque année de nombreux passionnés d’automobiles. Soyez donc les bienvenus pour la 19ème édition qui consacrera cette année une édition spéciale au camping vintage !
Les visiteurs pourront profiter d’un salon des collectionneurs, d’un rallye découverte, d’un rassemblement et de balades en véhicules d’époque, d’un vide-greniers et d’une démonstration de désincarcération des pompiers du SDIS 87. Toutes ces animations sont à découvrir place de la nouvelle et de l’ancienne mairie.
Espace petite restauration et buvette à disposition. .
Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 20 39 contact@vivreasaintpriest.fr
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English : RétroMobile 19ème édition
L’événement RétroMobile 19ème édition Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Vienne