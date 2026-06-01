Rétrospective Derek Jarman | Cinérama / Ciné-Rencontre, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Rétrospective Derek Jarman | Cinérama / Ciné-Rencontre Jeudi 11 juin, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T19:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00

Rétrospective Derek Jarman | Cinérama / Ciné-Rencontre

Jeudi 11 juin, 19h30

SEBASTIANE

De Paul Humfress, Derek Jarman

1976 | Grande-Bretagne | 1h26 | VOSTFR

Avec Leonardo Treviglio, Barney James, Neil Kennedy

Interdit – 18 ans

Au IVe siècle après J.-C., le magnifique Sebastiane est membre de la garde de l’Empereur Dioclétien. Quand il tente d’intervenir pour arrêter une exécution, il est dégradé, puis exilé dans une garnison éloignée, un lieu désertique où les soldats, en manque de femmes, s’adonnent parfois à l’homosexualité…

486

De Brieuc Schieb, diplômé du Fresnoy en 2025

2024 | France | 24 min | VF

Production Le Fresnoy – Studio national

Nous sommes en l’an 486. Clovis, Chataîgne et Mérovée quittent leur foyer en quête de nouveaux horizons. Elles rencontrent alors Titus et Lucius, deux légionnaires rescapés de la chute de l’empire romain.

Librement adapté de l’anecdote du vase de Soissons, 486 revisite l’époque du roi Clovis en détournant l’imaginaire associé au roman national français.

Samedi 20 juin, 21h45

THE LAST OF ENGLAND

De Derek Jarman

1987 | Grande-Bretagne, Allemagne | 1h32 | VOSTFR

Avec Tilda Swinton, Nigel Terry, Spring Rupert Audley

Composé d’archives familiales du cinéaste, d’images de ruines et de décadence, The Last of England, d’une actualité stupéfiante, dénonce la médiocrité d’une société, l’Angleterre ultra-libérale de Thatcher, dans une vision futuriste et altruiste où violences politiques, sociales et psychologiques sont intimement mêlées.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Sebastiane | 486 | The last of England Cinéma Rétrospective

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