Rétrospective Raymond Depardon, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Rétrospective Raymond Depardon 8 – 28 mars Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cinéfamille > 1,80 € Tarif Printemps du cinéma > 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T16:15:00+01:00 – 2026-03-08T17:40:00+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:15:00+01:00

RÉTROSPECTIVE RAYMOND DEPARDON

Découvrez l’oeuvre cinématographique de Raymond Depardon, un réalisateur, photographe et documentariste dont les films captent l’essence de l’humanité à travers des récits visuels puissants.

Faits Divers

1983 | France | 1h25 | VF

dimanche 8 mars → 16h15

Reporters

1981 | France | 1h30 | VF

Avec Ursula Andress, Catherine Deneuve, Richard Gere

dimanche 15 mars → 17h15

1974, une partie de campagne

1974 | France | 1h30 | VF – Avec Charles Aznavour

vendredi 20 mars → 20h30

dimanche 22 mars → 20h15 (tarif Printemps du cinéma : 5 €)

Muriel Leferle

1999 | France | 1h10 | VF

samedi 28 mars → 17h

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

Découvrez l’œuvre cinématographique de Raymond Depardon, un réalisateur, photographe et documentariste dont les films captent l’essence de l’humanité à travers des récits visuels puissants. Cinéma Rétrospective

DR