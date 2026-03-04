Rétrospective Raymond Depardon, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing
Rétrospective Raymond Depardon, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing dimanche 8 mars 2026.
Rétrospective Raymond Depardon 8 – 28 mars Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord
Plein tarif > 6 €
Tarif réduit > 5 €
Tarif -14 ans > 3 €
Tarif abonné > 4 €
Cinéfamille > 1,80 € Tarif Printemps du cinéma > 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T16:15:00+01:00 – 2026-03-08T17:40:00+01:00
Fin : 2026-03-28T17:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:15:00+01:00
RÉTROSPECTIVE RAYMOND DEPARDON
Découvrez l’oeuvre cinématographique de Raymond Depardon, un réalisateur, photographe et documentariste dont les films captent l’essence de l’humanité à travers des récits visuels puissants.
Faits Divers
1983 | France | 1h25 | VF
dimanche 8 mars → 16h15
Reporters
1981 | France | 1h30 | VF
Avec Ursula Andress, Catherine Deneuve, Richard Gere
dimanche 15 mars → 17h15
1974, une partie de campagne
1974 | France | 1h30 | VF – Avec Charles Aznavour
vendredi 20 mars → 20h30
dimanche 22 mars → 20h15 (tarif Printemps du cinéma : 5 €)
Muriel Leferle
1999 | France | 1h10 | VF
samedi 28 mars → 17h
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr
Découvrez l’œuvre cinématographique de Raymond Depardon, un réalisateur, photographe et documentariste dont les films captent l’essence de l’humanité à travers des récits visuels puissants. Cinéma Rétrospective
DR