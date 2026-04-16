Rétrospective Spielberg Arrête-moi si tu peux en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Arrête-moi si tu peux en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges lundi 1 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Arrête-moi si tu peux en version originale sous titrée
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 20:30:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Du 26 avril au 8 juin le Cinéville de Beaupréau vous propose de découvrir ou redécouvrir les films de Steven Spielberg
Pour cette rétrospective le 6ème film diffusé est Arrête-moi si tu peux
Synopsis
Frank Abagnale Jr croyait vivre dans une famille stable. Lorsqu’il apprend que ses parents ont décidé de divorcer, il ne supporte pas la situation et, sous le choc, fugue. Bien vite confronté aux réalités de la vie en solitaire, il tente de s’insérer, mais découvre qu’il est plus facile d’endosser de faux chèques que de travailler. Il prend l’identité d’un pilote de ligne et mène la belle vie. Un agent du FBI opiniâtre le suit à la trace en espérant un jour le coincer.
Le film est diffusé en version originale sous titrée. .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
From April 26 to June 8, Beaupréau’s Cinéville invites you to discover or rediscover the films of Steven Spielberg
L’événement Rétrospective Spielberg Arrête-moi si tu peux en version originale sous titrée Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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