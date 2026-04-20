Rétrospective Spielberg La Guerre des mondes en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg La Guerre des mondes en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges lundi 8 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg La Guerre des Mondes en Version Originale Sous Titrée
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 20:30:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Du 26 avril au 8 juin le Cinéville de Beaupréau vous propose de découvrir ou redécouvrir les films de Steven Spielberg
Le dernier film venant clôturé cette rétrospective des films de Steven Spielberg est La Guerre des deux mondes
Synopsis
Ray Ferrier est un docker divorcé qui n’entretient que des relations épisodiques avec ses deux enfants. Quelques minutes après que son ex-femme lui a confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. La terre se fend, laissant apparaître une machine de guerre juchée sur trois énormes pieds métalliques, qui se met à détruire toutes les maisons alentour. La première phase d’une attaque massive d’extraterrestres vient de s’engager.
Le film est diffusé en VOSTFR. .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
From April 26 to June 8, Beaupréau’s Cinéville invites you to discover or rediscover the films of Steven Spielberg
L’événement Rétrospective Spielberg La Guerre des Mondes en Version Originale Sous Titrée Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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