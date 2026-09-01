Retrouvez les Quatre Piliers au forum des associations du 13ème arrondissement marché Blanqui Paris

Informations pratiques

Venez rencontrer les élèves et enseignant.es passionné.e.s de Tai Ji Quan, Qi Gong, Kung-Fu, Stretching Postural et Méditation. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver.

Venez découvrir nos activités : Tai Ji Quan, Qi Gong, Kung-Fu, Stretching Postural et Méditation.

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00

marché Blanqui 43 boulevard Blanqui 75013 notre dojo est situé au 32 rue Boussingault 75013 ParisParis

https://www.quatrepiliers.fr/calendrier/portes-ouvertes-tai-chi-qi-gong-stretching-postural-a-paris-13-2023-1/ +33641315452 info@quatrepiliers.fr https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis/ https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis/



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