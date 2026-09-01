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Retrouvez les Quatre Piliers au forum des associations du 13ème arrondissement marché Blanqui Paris

samedi 19 septembre 2026 · marché Blanqui · Paris

Retrouvez les Quatre Piliers au forum des associations du 13ème arrondissement marché Blanqui Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
marché Blanqui
Adresse
43 boulevard Blanqui
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><br></p>

Venez rencontrer les élèves et enseignant.es passionné.e.s de Tai Ji Quan, Qi Gong, Kung-Fu, Stretching Postural et Méditation. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver.

Venez découvrir nos activités : Tai Ji Quan, Qi Gong, Kung-Fu, Stretching Postural et Méditation.
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 19h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00

marché Blanqui 43 boulevard Blanqui  75013 notre dojo est situé au 32 rue Boussingault 75013 ParisParis
https://www.quatrepiliers.fr/calendrier/portes-ouvertes-tai-chi-qi-gong-stretching-postural-a-paris-13-2023-1/ +33641315452 info@quatrepiliers.fr https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis/ https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis/


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