Retrouvez les Quatre Piliers au forum des associations du 13ème arrondissement marché Blanqui Paris
samedi 19 septembre 2026 · marché Blanqui · Paris
Informations pratiques
Venez rencontrer les élèves et enseignant.es passionné.e.s de Tai Ji Quan, Qi Gong, Kung-Fu, Stretching Postural et Méditation. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver.
Venez découvrir nos activités : Tai Ji Quan, Qi Gong, Kung-Fu, Stretching Postural et Méditation.
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 19h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00
marché Blanqui 43 boulevard Blanqui 75013 notre dojo est situé au 32 rue Boussingault 75013 ParisParis
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