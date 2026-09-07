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Réunion de rentrée à la Grainothèque, MJC trégunc, Trégunc

samedi 19 septembre 2026 · MJC trégunc · Trégunc

Réunion de rentrée à la Grainothèque, MJC trégunc, Trégunc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
MJC trégunc
Adresse
rue jacques prévert, Trégunc
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère

Réunion de rentrée à la Grainothèque Samedi 19 septembre, 09h30 MJC trégunc Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Espace de partage de graines libres et reproductibles, pour jardiner autrement, échanger, préserver la biodiversité et cultiver la solidarité entre habitants.

MJC trégunc rue jacques prévert, Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne
Espace de partage de graines libres et reproductibles, pour jardiner autrement, échanger, préserver la biodiversité et cultiver la solidarité entre habitants. MJC Tregunc

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