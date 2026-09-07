Réunion de rentrée à la Grainothèque, MJC trégunc, Trégunc

Informations pratiques

Réunion de rentrée à la Grainothèque Samedi 19 septembre, 09h30 MJC trégunc Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Espace de partage de graines libres et reproductibles, pour jardiner autrement, échanger, préserver la biodiversité et cultiver la solidarité entre habitants.

MJC trégunc rue jacques prévert, Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne

Espace de partage de graines libres et reproductibles, pour jardiner autrement, échanger, préserver la biodiversité et cultiver la solidarité entre habitants. MJC Tregunc