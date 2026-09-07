AGENDA · Trégunc
Réunion de rentrée à la Grainothèque, MJC trégunc, Trégunc
samedi 19 septembre 2026 · MJC trégunc · Trégunc
Informations pratiques
Réunion de rentrée à la Grainothèque Samedi 19 septembre, 09h30 MJC trégunc Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Espace de partage de graines libres et reproductibles, pour jardiner autrement, échanger, préserver la biodiversité et cultiver la solidarité entre habitants.
MJC trégunc rue jacques prévert, Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne
Espace de partage de graines libres et reproductibles, pour jardiner autrement, échanger, préserver la biodiversité et cultiver la solidarité entre habitants. MJC Tregunc
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