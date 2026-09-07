Réunion de rentrée du Repair café de Trégunc, MJC trégunc, Trégunc

Informations pratiques

Réunion de rentrée du Repair café de Trégunc Mercredi 23 septembre, 18h00 MJC trégunc Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Le Repair Café est un rendez-vous convivial où des bénévoles vous aident à réparer vos objets cassés ou abîmés. Lors de cette réunion vous pourrez rencontrer l’équipe de bénévole pour devenir réparateur !

MJC trégunc rue jacques prévert, Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne

Lors de cette réunion vous pourrez rencontrer l’équipe de bénévole pour devenir réparateur ! MJC Trégunc