AGENDA · Trégunc
Réunion de rentrée du Repair café de Trégunc, MJC trégunc, Trégunc
mercredi 23 septembre 2026 · MJC trégunc · Trégunc
Informations pratiques
Réunion de rentrée du Repair café de Trégunc Mercredi 23 septembre, 18h00 MJC trégunc Finistère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
Le Repair Café est un rendez-vous convivial où des bénévoles vous aident à réparer vos objets cassés ou abîmés. Lors de cette réunion vous pourrez rencontrer l’équipe de bénévole pour devenir réparateur !
MJC trégunc rue jacques prévert, Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne
Lors de cette réunion vous pourrez rencontrer l’équipe de bénévole pour devenir réparateur ! MJC Trégunc
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