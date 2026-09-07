UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trégunc

Réunion de rentrée du Repair café de Trégunc, MJC trégunc, Trégunc

mercredi 23 septembre 2026 · MJC trégunc · Trégunc

Réunion de rentrée du Repair café de Trégunc, MJC trégunc, Trégunc

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
MJC trégunc
Adresse
rue jacques prévert, Trégunc
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif
Entrée libre

Réunion de rentrée du Repair café de Trégunc Mercredi 23 septembre, 18h00 MJC trégunc Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Le Repair Café est un rendez-vous convivial où des bénévoles vous aident à réparer vos objets cassés ou abîmés. Lors de cette réunion vous pourrez rencontrer l’équipe de bénévole pour devenir réparateur !

MJC trégunc rue jacques prévert, Trégunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne
Lors de cette réunion vous pourrez rencontrer l’équipe de bénévole pour devenir réparateur ! MJC Trégunc

À voir aussi à Trégunc (Finistère)