Réunion d’information Bénévolat TU-Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 18:30 – 19:30

Gratuit : oui 0 Etudiant, Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Le TU-Nantes propose au public de prendre part à son projet.Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à accueillir le public pendant FAUVES, notre festival des créations émergentes qui aura lieu du 29 septembre au 15 octobre mais aussi pendant le reste de l’année.Nous proposons également à des jeunes entre 18 et 30 ans d’intégrer le GANG, notre comité de jeunes programmateurs, chargé de choisir un spectacle pour l’édition 2027 de Fauves.Venez nous rencontre le mercredi 23 septembre à 18h30 au TU pour avoir le détails de tous ces projets.

TU-Nantes Nantes 44322

02 53 52 23 80



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